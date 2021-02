Apple-patent wijst op iPhone 13 met snel 120Hz scherm

Apple heeft een patent bemachtigd op een variabele beeldverversingsnelheid. Dat zou tijd worden; iPhones werken nu nog maar met 'slechts' 60Hz. Een hogere verversingssnelheid zorgt voor meer vloeiende animaties.

Het was de verrassing van de aankondiging van de iPhone 12; geen hoge verversingssnelheden. Apple zette in plaats daarvan in op 5G, iets waar je als consument op dit moment veel minder aan hebt. Apple heeft dus iets goed te maken en mogelijk zien we dat al vanaf de iPhone 13 (of hoe dat toestel ook gaat heten).

Een iPhone met 120Hz Pro Motion Display?

Dankzij een opgedoken patent weten we namelijk dat Apple zinspeelt op een Pro Motion-scherm met een variabele verversingssnelheid van 60 of 120 Hz. Het patent laat ook de mogelijkheid open dat Apple kiest voor 120 en 240 Hz. Op zich is dit principe niet nieuw; ook de Samsung Galaxy S21-serie werkt met een variabele verversingssnelheid waarbij de S21 Ultra zelfs kan afschalen naar 10 Hz om batterij te sparen.

Overige iPhone 13 vernieuwingen

Eerder doken al geruchten op dat de volgende Apple iPhone 13 een Always On Display krijgt, sterkere MagSafe-magneten en astrofotografie. De notch lijkt nog een jaartje mee te gaan al wordt hij vermoedelijk smaller.