Exclusief: Alle persafbeeldingen van de Oppo Find X3 Neo 5G

In maart onthult Oppo naar alle waarschijnlijkheid de Oppo Find X3-serie bestaande uit de Pro, de Lite en de Neo. Renders van die laatste waren tot nu toe schaars. Wij doken de volledige set van persafbeeldingen op zodat we eindelijk een volledig beeld van deze nieuwe mobiel krijgen.

Er is al veel bekend van de Oppo Find X3 Pro en de Find X3 Lite, mede dankzij uitstekend werk van Evan Blass. Er is echter nog maar weinig bekend van dat derde model; de Oppo Find X3 Neo. Alleen een afbeelding van de voorzijde. Nu hebben we echter ook beeld van alle andere hoeken.

Twee kleuren, andere cameramodule

Uit deze afbeeldingen wordt duidelijk dat Oppo de Find X3 Neo in ieder geval in twee kleuren wil uitbrengen. Een zwarte variant en een lichtere met wit, blauw en paarse kleuraccenten. Qua ontwerp heeft de Neo sterke gelijkenissen met de Lite waaronder de cameramodule bestaande uit 4 verschillende camera's. Er zitten bij de Neo echter wel veel meer componenten.

Welke andere camera-eigenschappen de X3 Neo precies krijgt blijft voor nu onduidelijk. Qua positionering zit de Neo boven de Lite maar onder de Pro. De Lite belooft een 64+8+2+2MP camera te krijgen met 32MP selfiecamera.

Verwacht wordt dat Oppo de Find X3-serie ergens in maart aankondigt en dat de toestellen een maand later in april in de winkel zullen liggen. Prijzen zijn momenteel nog niet bekend.