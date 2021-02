Samsung start One UI 3.1 update voor Galaxy S20, Note 20 en Galaxy Z-serie

Samsung is begonnen met het uitrollen van One UI 3.1 dat debuteerde met de Galaxy S21-serie naar oudere Galaxy-modellen. Op moment van schrijven is het Zuid-Koreaanse Samsung begonnen met de uitrol voor de Galaxy S20-serie, Note 20-serie en de Galaxy Z-serie.

De uitrol lijkt gefaseerd te gaan, niet ieder land krijgt dus meteen de update. One UI 3.1 werd geïntroduceerd met de Galaxy S21 en bevat onder andere nieuwe camera-functies, nieuwe slimme functies en privacy-functies. Het uitbrengen van One UI 3.1 voor oudere modellen past in de belofte die Samsung deed om toestellen 3-jaar lang Android-updates uit te brengen voor geselecteerde Galaxy-telefoons.

Object eraser

Meest in het oog springende functie, of beter gezegd 'niet', is de object eraser. Hiermee kun je objecten uit een foto halen. Zet hier voor eerst de functie aan onder Labs en klik vervolgens op het object dat je wilt verwijderen. Het werkt op basis van kunstmatige intelligentie en het resultaat is best grappig zoals je kunt zien.



Object eraser in actie

One UI 3.1 moet op den duur uitkomen voor de Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, de Note 20, Note 20 Ultra en de Z Fold 2 en Z Flip. In de kleine lettertjes staat te lezen dat One UI 3.1 ook uitkomt voor oudere modellen maar dat beschikbaarheid per land kan verschillen. Het gaat om de Galaxy S10, Note10, Fold, A71, A51, A90, A80, A70 en de A50.