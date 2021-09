Samsung kondigt 200MP camerasensor aan

Samsung Electronics heeft twee nieuwe camerasensoren aangekondigd voor in mobiele apparaten. De ISOCELL HP1 is de eerste 200MP-sensor en kan video in 8K opnemen. De ISOCELL GN5 beschikt over een bescheidener 50MP maar met grote 1.0?m pixels.

De komst van een 200MP ISOCELL camerasensor werd begin 2021 correct voorspeld door @IceUniverse. 9 maanden later is hij dan eindelijk daar. De ISOCELL HP1 is klein genoeg voor de meeste mobiele telefoons en moet volgens Samsung vooral uitblinken in detail en lichtgevoeligheid. Voor dat laatste is hij uitgerust met ChameleonCell-technologie.

ISOCELL HP1 met 1x1, 2x2 of 4x4 Pixel Binning

Dit is een vorm van Pixel Binning waarbij 2x2 of 4x4 pixels als groep gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de toepassing. In een 4x4 opstelling schiet de sensor foto's in een 12,5MP resolutie met 'pixels' de grootte van 2,56?m. Hoe groter de pixel, hoe meer licht hij vangt en hoe beter belicht de foto wordt. Interessant is dat deze vorm van Pixel Binning ook werkt bij het schieten van video, zelfs in een hoge 8K-resolutie.

ISOCELL GN5

Hoe interessant een 200MP cameratelefoon ook klinkt, de meesten van ons zullen hem niet onze dagelijkse telefoons gaan aantreffen. Wij hebben meer kans op de eveneens aangekondigde ISOCELL GN5. Deze sensor kent een resolutie van 50MP en is de eerste met 1,0?m sensor met Dual Pixel Pro. Deze nieuwe vorm van autofocus kan in twee richtingen afstanden schatten.

De ISOCELL HP1 en ISOCELL GN5

Hiervoor heeft Samsung in iedere 1.0?m pixel 2 phase-detecting fotodiodes geplaatst die zowel horizontaal als verticaal kunnen kijken. Door sneller scherp te kunnen stellen schiet je minder vaak een onscherpe foto. Zowel de ISOCELL HP1 als ISOCELL GN5 zijn meteen verkrijgbaar voor fabrikanten die ze wensen toe te passen. Het is dus slechts een kwestie van tijd voordat we beiden in telefoons zullen aantreffen. Eerder dook de de naam van Xiaomi al op als kandidaten voor een 200MP-telefoon.