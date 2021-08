Google-medewerker lekt per ongeluk informatie Pixel 6

Hiroshi Lockheimer, de huidige Senior Vice President van Android bij Google, heeft een afbeelding op Twitter geplaatst. Op zich niets bijzonders maar het plaatje geeft informatie prijs over de aankomende Pixel 6. De tweet is inmiddels verwijderd maar de afbeelding hebben wij.

De tweet van Hiroshi Lockheimer ging over Material You, de nieuwe huisstijl van Android 12 die je deels kunt personaliseren. Het liet een schermafbeelding zien waarop Material You in actie te zien is. Maar de afbeelding lijkt te zijn gemaakt op de nog onaangekondigde Pixel 6 of Pixel 6 Pro.

De tweet in kwestie met de afbeelding

We zien namelijk een nog onbekend vingerafdrukicoontje. Hoogstwaarschijnlijk is dat de plek waar op het scherm de vingerafdrukscanner zit. Tot nu toe paste Google altijd de scanner achterop toe. Google heeft zowel de Pixel 6 als Pixel 6 Pro al getoond maar beiden zijn nog niet officieel aangekondigd. Alle details zijn daarom nog onbekend.

Google Tensor

Informatie over de Pixel 6 die bekend is gaat vooral over de eigen chipset; Tensor. Deze moet vooral op het gebied van machine learning een voorsprong hebben op de concurrentie. Google wil dit gebruiken om de foto- en videokwaliteit te verbeteren. Details zoals hoeveel megapixel de camera is, hoeveel werkgeheugen er is en hoeveel de nieuwe Pixels moeten kosten ontbreekt nog.

