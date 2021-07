Xiaomi werkt aan 200MP cameratelefoon gepland voor 2022

Net nu de megapixeloorlog weer wat is gaan liggen blaast Xiaomi hem nieuw leven in. Volgens geruchten werkt het aan een 200MP vlaggenschip voor 2022. Het ligt voor de hand dat deze deel gaat uitmaken van de Mi Ultra-serie.

108 megapixel; dat is momenteel de hoogste cameraresolutie die je op een mobiele telefoon kunt krijgen. Het was Samsung die deze sensor voor het eerst toepaste; de eer ging naar de Galaxy S20 Ultra. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het toestel werd geplaagd met autofocus-problemen, iets wat in opvolgers met een 108MP sensor is opgelost door een laser autofocus toe te voegen. Intussen gingen ook andere fabrikanten met de 108MP sensor aan de haal, waaronder Xiaomi.

De Xiaomi Mi 11 Ultra met 108MP camera

En daar wil Xiaomi het niet bij laten. Volgens een inmiddels verwijderde blogpost op Weibo heeft Xiaomi een vlaggenschip in de planning staan met een 200MP camerasensor. Deze moet in 2022 op de markt komen lijkt verder uitgerust te zijn met een Snapdragon 888+ processor. We hebben het hier dus over een echt vlaggenschip, mogelijk een opvolger van de Mi 11 Ultra.

Xiaomi innovatie

Of Xiaomi wederom een Samsung ISOCELL-camerasensor gebruikt ligt voor de hand. Eerder ging het gerucht dat Samsung in 2021 een telefoon met 200MP camera wil aankondigen. Al lijkt dit gerucht inmiddels weer achterhaalt te zijn.

Naast een hoge resolutie camera past Xiaomi veelal interessante innovaties toe in haar Ultra-vlaggenschepen. Zo werd de Xiaomi Mi 11 Ultra achterop uitgerust met een tweede scherm. Deze kun je als selfie-spiegel gebruiken maar geeft ook de tijd en notificaties weer. Zelden voegen dit soort nieuwigheden echt wat toe maar we kunnen dit soort acties wel waarderen. Het levert spannende en onderscheidende telefoons op en daar kunnen we best wat meer van gebruiken.

Bron: Digital Chat Station (Weibo)