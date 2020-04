Samsung mikt op 600 MP telefooncamera

In een editor legt Yongin Park, hoofd van de sensorafdeling van Samsung, uit wat de volgende stap is voor telefooncamera's. Hij denkt dat binnenkort 600 megapixel camera's mogelijk zijn die meer kunnen zien dan het menselijk oog.

Meer is niet altijd beter, dat geldt vooral als het gaat om megapixels. Het is wat je ermee doet. Daarom zien we de laatste tijd steeds vaker Pixel Binning; een techniek die informatie van meerdere pixels gebruikt om 1 pixel te maken. Hierdoor spugen 48 megapixel camera's foto's uit van 12 megapixel groot. Ideaal voor nachtfotografie en ook kun je hierdoor op de sensor zelf inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Yongin Park, Head of Sensor Business Team

Voor wat betreft de toekomst denkt Yongin Park dat onze telefoons binnenkort 500 tot maar liefst 600 megapixel camerasensoren hebben. Deze leggen niet alleen haarscherpe beelden vast, ze zien ook wat het menselijk oog mist. Infrarood bijvoorbeeld waarmee huidkanker opgespoord kan worden. Of waarmee landgewassen beter gemonitord kunnen worden. Yongin Park voorspelt zelfs je toekomstige telefooncamera kan ruiken of proeven.

Snelheid camera-technologie

Het lijkt de laatste tijd snel te gaan op gebied van cameratechnologie. En dat klopt. In mei van 2019 kondigde Samsung haar eerste 64 megapixel sensor aan voor gebruik in mobiele telefoons. Zes maanden later bracht het al haar eerste 108 megapixel sensor op de markt. Wanneer we de eerste 500 of zelfs 600 megapixel sensoren aantreffen is nog onbekend maar dat Samsung het er nu al openlijk over heeft belooft veel goeds.

(via)