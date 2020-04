“Apple iPhone 12 Pro krijgt kleinere notch”

De notch; een noodzakelijk kwaad in onze zoektocht naar randloze telefoonschermen. Een tussenoplossing ook want waarom zou de selfiecamera zo'n prominente plek innemen in het veel belangrijker beeldscherm? Toch blijft hij nog wel even, vooral als je iPhone-fan bent. Wel wil Apple hem voor de komende iPhone 12 Pro wat kleiner maken.

Een pop-up camera, een roterende camera, een schermgat, een notch. Allemaal leuk en aardig maar het liefst willen we natuurlijk een camera achter het scherm. Apple is er naar verluidt mee bezig maar is nog niet klaar. Tenminste niet voor de aankomende iPhone 12 Pro. En daarom lijkt de 12 min of meer op de 11, al weet Apple door kleinere componenten en wat verhuizingen hem wel kleiner te maken. Iets is beter dan niets.

Nieuwe notch-indeling iPhone 12 Pro

Zo verhuist de luidspreker naar boven in de rand en is het gelukt de overige Face ID-componenten wat kleiner te maken. De notch wordt hierdoor wat smaller waardoor er meer schermruimte over blijft. Veel is het allemaal niet maar hopelijk is het genoeg om klanten te lokken. Qua uiterlijk gaat de iPhone 12 Pro mogelijk de nieuwe iPad Pro achterna. De rand wordt hoekiger en achterop komt een LiDAR-scanner voor verbeterde diepteherkenning. iOS 14 gaat ook op de schop en krijgt functies die we eerder in iPadOS zagen, voornamelijk in het beginscherm. Hier kun je straks ook widgets aan toevoegen.

Kleinere notch: Not Great Not Terrible

Voorgaande jaren was het vooral de iPad die ideeën leende van de iPhone maar voor 2020 lijkt het andersom te zijn. De iPhone 12 Pro wordt een kopie van de iPad Pro (2020), zowel qua uiterlijk als besturing. Als een kleinere notch inderdaad de grootste 'vooruitgang' wordt dan is dat niet erg fantastisch, het is ook niet het einde. Het is en blijft een tussenoplossing totdat Apple een manier verzonnen heeft om Face ID helemaal weg te werken achter het scherm.

