Meer renders verschenen van Samsung Galaxy Z Flip 3

Er zijn nieuwe renders verschenen van de Galaxy Z Flip 3 van Samsung. Het opvouwbare toestel liet zich eerder al zien maar nu krijgen we ook een kijkje binnenin en zien we al z'n toekomstige kleuren. Op één van de afbeeldingen staat bovendien een datum. Zou dit de lanceerdatum van de Flip 3 zijn?

Groen, paars, goud en zwart. Deze kleuren lijken getuige onderstaande afbeeldingen zeker te zijn voor de aankomende Galaxy Z Flip3. De bron praat ook nog over grijs, roze, blauw en wit maar beelden daarvan krijgen we (nog) niet te zien.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 in het groen

Het beeld is inmiddels duidelijk; een flip-telefoon met dual tone-kleurstelling. Het secundaire scherm belooft een stuk groter te worden (1.9 inch) en ook de camera's krijgen een update en krijgen een prominentere plek. Binnenin wordt nog altijd een 6,7 inch groot scherm verwacht. Binnenin lijkt echter plaats te zijn gemaakt voor een Snapdragon 888-processor tegenover een Snapdragon 865+ van de Flip 5G.

Flip 3 in het paars

Lanceerdatum Galaxy Z Flip 3

Een andere render van de Flip3 toont het tweede scherm aan de buitenzijde. En hierop is iets interessants te zien: een datum. Woensdag 11 augustus. Zou dit de mogelijke lanceerdatum kunnen zijn? Het is goed mogelijk. Samsung zelf noemde eerder nog "later deze zomer" en half augustus valt daar prima onder. Maar zoals met alles in het leven hebben we geen zekerheid dus we wachten een officiële uitnodiging nog even af.

Hint deze render naar de lanceerdatum?

Voor wat betreft de toekomstige prijs heeft Samsung mogelijk nog een verrassing petto. Er wordt gesproken over een aanzienlijke prijsdaling van misschien wel 20 procent. Vermoedelijk daalt hierdoor de verkoopprijs niet door de magische duizend-euro-grens maar we zijn wel goed op weg.

