Afbeeldingen tonen nauwelijks gewijzigde OnePlus Nord 2

Niet de Nord CE maar deze Nord 2 is de opvolger van de oorspronkelijke OnePlus Nord. Officieel is hij nog niet maar de afbeeldingen hebben we wel alvast. Het grootste verschil is echter niet zichtbaar; die bevindt zich binnenin.

De OnePlus Nord 2 oogt sterk op de eerste Nord maar krijgt een andere cameramodule achterop. Twee grote sensoren worden vergezeld door een kleinere waardoor het totaal op 3 uitkomt. Mogelijk vervalt de aparte macrocamera net als bij de Nord CE is gebeurd.

Onze eerste blik op de OnePlus Nord 2

Het schermformaat komt uit op 6,43 inch wat min of meer gelijk is aan de oorspronkelijke Nord. Het ligt voor de hand dat het wederom om een AMOLED-paneel gaat met Full HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Verdwenen is de dubbele selfiecamera. In plaats daarvan zit er een enkele selfiecamera van vermoedelijk 32MP in de linker bovenhoek.

MediaTek Dimensity 1200

De grootste veranderingen zitten waarschijnlijk binnenin de Nord 2. De batterijcapaciteit gaat er naar verluidt op vooruit om uit te komen op 4500 mAh. En ook de processor is anders en mogelijk zelfs van een geheel andere leverancier. Dat zou jammer zijn want de Nord blonk juist uit door z'n redelijk krachtige Qualcomm-processor en lage prijs. De Nord 2 krijgt naar verwachting een Dimensity 1200-chipset van MediaTek. Dat is een high-end chipset waarvan we de prestaties in de praktijk nog even moeten afwachten.

