“Samsung smartphone met 200MP camera komt in 2021”

Eerder al las je hier dat Samsung werkt aan een smartphone met 600MP camera. Maar de weg van 108MP naar 600MP is lang en dus maken we een tussenstop bij hectometerpaaltje 200. En daar komen we volgens Ice Universe al in 2021 aan.

Volgens Ice Universe werkt de camera-afdeling van Samsung "aan diverse innovatieve sensoren" en "komt een 200MP sensor snel". Al in 2021. Onduidelijk is dan in welk toestel. De Galaxy S-serie valt af want van de S21 Ultra wordt verwacht dat hij 'gewoon' over een 108MP sensor beschikt. Blijft over de Note-serie waar Samsung high-end camerasensoren toepast maar een nieuwe model wordt niet voor het najaar van 2021 verwacht.

De weg naar 200MP

Overigens is de stap naar 200 megapixel eentje die er wel aan zit te komen. De 108MP sensoren bestaan inmiddels al weer een tijdje en eerdere geruchten over een 150MP en 250MP camera zijn tot dusver niet uitgekomen. Overigens is niet iedere fabrikant meegegaan met de megapixel-race. Veel fabrikanten waaronder Apple passen nog veel 12MP sensoren toe. Om toch verbeteringen door te voeren hebben zij ingezet op Computational Photography waarmee met kunstmatige intelligentie betere foto's geschoten worden.