Exclusief: Samsung Wireless Charger Duo 2 en Pad 2 gespot

NieuweMobiel.NL heeft exclusieve afbeeldingen van de nieuwe Wireless Charger Duo 2 bemachtigd. De meer vierkante duo charger wordt hoogstwaarschijnlijk samen met de Samsung Galaxy S21-serie aangekondigd. Naast de duo hebben we ook afbeeldingen van de nieuwe Wireless Charger Pad, bedoeld om 1 apparaat draadloos mee op te laden.

Samsung kondigt gelijktijdig met de S21, S21+ en S21 Ultra vele nieuwe accessoires aan. Zo zagen we eerder al vele hoesjes, sommigen met ruimte voor een S Pen. Maar vandaag leren we dat Samsung ook enkele nieuwe draadloze opladers in de planning heeft. Een opvolger van de Wireless Charger Duo EP-P5200 bijvoorbeeld. Die heeft naast een telefoon/oordopjescase ook ruimte voor een smartwatch.

De Samsung Wireless Charger Duo 2 met S21 Ultra

Wat opvalt is dat de draadloze lader hoekiger is dan zijn voorganger. De draadloze duo oplader krijgt hierdoor een cleaner uiterlijk, ook omdat het vrij is van teksten. Hij wordt geleverd met een reisoplader en USB Type C-kabel en is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart.

Wireless Charger Pad 2

Naast afbeeldingen van de Charger Duo hebben we ook afbeeldingen van de aankomende Wireless Charger Pad 2. Hierop kan een enkel apparaat draadloos opgeladen worden. Net als de Duo gaat het om een Qi-compatible lader waarvan nog onduidelijk is hoeveel vermogen die levert.

Uit de afbeeldingen blijkt dat ook de Wireless Charge Pad 2 komt in de kleuren wit en zwart en met bijkleurende kabel en lader geleverd wordt. Prijzen zijn nog niet bekend maar die liggen hoogstwaarschijnlijk op hetzelfde niveau als de eerste generatie Wireless Charger Pad en Charger Duo 2.

De laders worden vermoedelijk donderdag 14 januari officieel aangekondigd samen met de gehele S21-familie. Wellicht is dit ook het moment waarop we de Smart Tag te zien krijgen; een tracker voor je eigendommen zoals tas of sleutels.