Samsung kondigt Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra aan met nieuw design

Zojuist heeft Samsung tijdens een Unpacked evenement de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra aangekondigd. 5G-telefoons met een nieuw design en verbeterde camera.

Een groot geheim waren de S21, S21+ en S21 Ultra niet. Informatie van het trio lekte veelvuldig uit voorafgaand aan de officiële onthulling. Wie dat allemaal gevolgd heeft zal dan ook weinig nieuws horen. Toch betekent de S21-familie een grote stap voorwaarts voor Samsung. Er zijn namelijk nogal wat verschillen met vorig jaar.

Te beginnen met de Galaxy S21. Die kent nu een achterkant van polycarbonaat, ook wel plastic genoemd. In het persbericht wordt daar niet over gerept, Samsung heeft het liever over de nieuwe Contour Cut Camera-behuizing. Daarmee bedoelen ze de nieuwe vormgeving van het camera-eiland. Op de S21 5G wordt die ingenomen door een 12MP groothoek (f/1.8), 12MP ultra-groothoek (f/2.2) en 64MP telephoto (f/2.0) met 3x hybride optische zoom. Het scherm meet 6,2 inch en is van het type Dynamic AMOLED 2X. Bijzonder hieraan is de adaptieve verversingssnelheid van tussen de 48 en 120Hz.

Samsung Galaxy S21+

Wie groter wil kan gaan voor de 6,7 inch grote Galaxy S21+ 5G. Ook hier vinden we dezelfde Full HD+ resolutie als de kleinere S21. Hierin verschilt de S21+ van z'n voorganger die nog een hogere Quad HD+ resolutie had. Wel is de batterij dit jaar groter: 4800 mAh. Dat in combinatie met de lagere resolutie moet op papier tot een langere accuduur leiden.

S21 Ultra, S21+ en S21

Op cameragebied lijkt er weinig veranderd: 12MP groothoek, 12MP ultra-groothoek en 64MP telephoto met 3x hybride optische zoom. De achterkant van de S21 Plus is overigens wel van glas. Verwacht verder de gebruikelijke specificaties zoals snelladen, draadloos laden, Android 11 met One UI 3.1.

Samsung Exynos 2100

Alle vandaag aangekondigde Galaxy's beschikken over dezelfde processor: de Samsung Exynos 2100. In de VS en Azië wordt de S21-serie met een Snapdragon 888 verkocht. Al deze chipsets hebben gemeen dat ze gebakken zijn op dezelfde 5nm. Hierdoor zijn ze energiezuiniger en krachtiger. De Exynos kent een iets hogere kloksnelheid van 2,9GHz tegenover 2,8 GHz van de Snapdragon maar in de praktijk zullen ze elkaar nauwelijks ontlopen. Gelukkig maar want dat was voorgaande jaren wel anders.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Blijft over het topmodel; de Galaxy S21 Ultra. Voor wie zelfs het beste niet goed genoeg is heeft Samsung al haar kennis en kunde in dit toestel gestopt. Het 6,7 inch scherm is te bedienen met een S Pen (apart verkrijgbaar) en draait de hoogste resolutie: 3200 bij 1440 pixels. De 12MP ultra-groothoek camera heeft gezelschap van een 10MP telephoto (3x optische zoom), 2e 10MP telephoto (10x optische zoom) en een indrukwekkende 108MP hoofdcamera.

De S21 Ultra met S-Pen

Hier dezelfde 5nm processor als de S21 en S21+ maar wel met meer werkgeheugen: in plaats van 8GB is er de keuze uit 12 of 16GB. De batterij is een dikke 5000mAh groot en er is WiFi 6E aanwezig. De voorzijde is beschermd door Gorilla Glass Victus. Dit is Corning's 7e versie alweer en de stevigste tot nu toe.

Prijzen en beschikbaarheid

Het plaatsen van een pre-order kan meteen na de presentatie. Samsung kan de telefoons alleen pas vanaf 29 januari leveren. Wie in de periode tussen 14 januari en 28 januari een toestel koopt ontvangt 50% korting op Samsung Care+. Je bent dan 2 jaar verzekerd voor onopzettelijke schade.

Prijzen voor de S21 beginnen bij €849. Dat is lager dan voorgaande jaren. Je krijgt hiervoor het 128GB opslag, voor 256GB opslag betaal je €899. Je kunt kiezen uit de kleuren Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom Pink en Phantom White.

De S21+ start vanaf een bedrag van €1049. Hiervoor krijg je 128GB aan opslag. Voor 256GB betaal je €1099. Beschikbare kleuren zijn Phantom Violet, Phantom Silver en Phantom Black. Wil je liever Phantom Red of Phantom Gold dan kun je die alleen krijgen bij Samsung's eigen e-store.

De S21 Ultra tot slot is het duurst van allemaal. Die krijgt een adviesprijs van €1249 voor het 12/128GB model, €1299 voor het 12/256GB model en €1429 voor het 16/512GB model. Beschikbare kleuren lijken wat beperkt; Phantom Silver en Phantom Black. In Samsung's eigen winkel is hij nog verkrijgbaar in Phantom Titanium, Phantom Navy en Phantom Brown.

Vroege bestellers krijgen bij de S21 en S21+ een setje Galaxy Buds Live ter waarde van €139 bij hun bestellen. S21 Ultra-kopers krijgen de nieuwe Galaxy Buds Pro twv €229. Samsung doet bij alle modellen verder nog haar nieuwe Galaxy SmartTag in de doos twv €29,99. Met die laatste kun je objecten zoals je tas of huissleutels terugvinden.

