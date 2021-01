Herkenbare Motorola Nio laat zich zien, mogelijk de edge S

Er zijn vandaag foto's verschenen van een Motorola-telefoon met codenaam 'Nio'. Het gaat om een toestel met voorop een dubbele selfiecamera en achterop nog eens vier camera's. Mogelijk komt het toestel op de markt als de 'edge S'.

Een compilatie van beelden van de 'Nio' verscheen op de Voice-pagina van Nils Ahrensmeier. Hij lekte eerder correct afbeeldingen van enkele Motorola telefoons. Dit maal is het de beurt aan de vermoedelijke 'edge S'. Dit nieuwe model in de edge-serie krijgt getuige de foto een royaal aanbod van camera's.

De Motorola edge S 'Nio'

Los van de foto hierboven is er ook een schermafbeelding waarop enkele specificaties staan. Het gaat in ieder geval om Dual SIM-ondersteuning. Ook zien we de naam "edge+" en "edge plus" maar dat toestel beschikt over een enkele selfiecamera. Mogelijk gaat het dus om een afleidingsmanoeuvre. De hoofdcamera telt 64 megapixels en beschikt over 'Audio Zoom'. Specificaties van de andere drie camera's blijven nog even onduidelijk. Verder zien we een vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Onduidelijkheid over de naam

Over de toekomstige naam bestaat nogal wat onduidelijkheid. Zo is er een gerucht dat hij 'edge S' heet, en weer een ander dat hij onder de Moto G-serie valt. Het is niet ondenkbaar dat beide geruchten kloppen. Zo kan Lenovo in Azië besluiten hem als edge S uit te brengen en elders als Moto G. Ondenkbaar is dat niet, vooral gelet op de sterkte gelijkenissen met de Moto G 5G Plus.