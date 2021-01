Opvouwbare Xiaomi met duidelijke vouw gespot in metro

Voordat een telefoon op de markt komt wordt hij getest. En dat doe je in de buitenlucht. Niet gek dus dat er wel eens een onaangekondigd toestel gespot wordt. In de metro bijvoorbeeld. Dat overkomt deze vermoedelijke opvouwbare Xiaomi-telefoon.

Dat het om een Xiaomi zou gaan blijkt uit het feit dat hij MIUI lijkt te draaien; het favoriete besturingssysteem van Xiaomi. Wat ook wel duidelijk is is dat het om een prototype lijkt te gaan. De behuizing is grof en lijkt basale onderdelen te missen. Een selfiecamera om maar wat te noemen. Het zou ook goed kunnen dat het toestel in een verhullende case zit.



Foldable van Xiaomi gespot in metro

Er is nog iets wat opvalt; de enorm zichtbare vouw middenin het scherm. Nu hebben meerdere opvouwbare telefoons daar last van. We denken dan aan de eerste generatie Galaxy Fold. Xiaomi liet eind vorig jaar al een video zien met daarin een foldable. Dat toestel kon in drie delen gevouwen worden. Deze nu verschenen foldable vouwt zich als een boek. Dit lijkt bewijs dat Xiaomi werkt aan verschillende vormgevingen. Volgens eerdere geruchten zouden er in 2021 ook 3 verschillende foldables uitgebracht worden.

Zeker niet de eerste

Xiaomi is zeker niet de eerste die werkt aan een foldable. Samsung, Huawei en Motorola hebben er al enkele uitgebracht. Samsung lijkt hierin het verst; daarvan is inmiddels generatie 2 uitgebracht. Dit toestel hierboven lijkt duidelijk op een eerste generatie product, vooral gelet op de vouw. Al is het Samsung ook niet helemaal gelukt om die weg te werken. Toch is het goed om te zien dat meerdere bedrijven werken aan opvouwbare telefoons. Het maakt namelijk nieuwe spannende vormgevingen mogelijk.

(via)