Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra eerste Galaxy S zonder geheugenkaartslot

Nadat Samsung gisteren de langverwachte S21-familie onthulde werd duidelijk dat enkele bekende dingen ontbraken. Dingen waar het voorheen juist trots op was. Die werden benoemd als pluspunt. Tijden veranderen en Samsung breekt met de S21 duidelijk met het verleden.

De Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra beschikken alle drie niet over een koptelefoonpoort en een geheugenkaartslot. Een oplader en oordopjes zitten ook al niet in de doos. Sommige dingen zaten er aan te komen. De oordopjes werden al langer niet standaard meegeleverd of werden alleen tijdens pre-order meegeleverd. Ook het volledig weglaten van de koptelefoonpoort komt niet geheel uit de lucht vallen.

Meer dan dit zit er niet in de doos

Andere dingen zijn opvallender. Het niet meeleveren van de oplader bijvoorbeeld. Apple begon daar mee met de iPhone 12 en Samsung volgt nu. Opvallend want Samsung had openlijk kritiek op dit besluit. Kritiek die het de weken voorafgaand aan de Galaxy S21-lancering verwijderde. Nu moet gezegd worden dat de S21-reeks geen andere oplader vereist dan de S20. Iets wat niet gezegd kan worden van de iPhone 12. En ook wordt verwacht dat Samsung de prijs van haar oplader verlaagd, net als Apple destijds deed.

Eerste zonder geheugenkaartslot

Maar het meest opvallende gemis is de geheugenkaartslot. Een ideale manier om snel en goedkoop wat extra geheugen te krijgen. Handig ook om al je geschoten 8K-video's op te slaan. Maar de geheugenkaart is niet zonder problemen. Het is vele malen langzamer dan het interne opslaggeheugen, je kunt niet alle apps er naar toe verplaatsen en WhatsApp kan foto's en video's er niet standaard op kwijt. Allemaal technische tekortkomingen die je de gemiddelde gebruiker niet kunt uitleggen.

Op de S20 was naast een simkaart nog ruimte voor een geheugenkaart

Geheugen is de laatste jaren ook veel goedkoper geworden en dus zijn telefoons met 256 en zelfs 512GB aan intern opslaggeheugen geen uitzondering meer. Bovendien kun je altijd nog content in de cloud opslaan. Een ramp lijkt het dus niet maar opvallend is het wel. Samsung noemde de geheugenkaartslot steevast als pluspunt ten opzichte van de concurrentie. Maar anno 2021 moeten ook de Galaxy S-telefoons er aan geloven. Gelukkig komt ieder S21-model, zowel de S21, de S21+ als S21 Ultra standaard met 128GB opslag.

