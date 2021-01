Exclusief: Samsung Galaxy S21+ komt ook in Phantom Green

Sneller dan verwacht komt Samsung met nieuwe kleuren voor haar recent aangekondigde Galaxy S21-serie. De S21+ zal ook in het groen beschikbaar zijn maar dan wel alleen bij Samsung zelf, zo leerden we.

Vorige week spotte we via Samsung's eigen webshop al een vermelding naar de Galaxy S21+ in 'Phantom Green'. Echter vandaag staat hij ook op Samsung's eigen website. Afbeeldingen hebben we (helaas) nog niet voor je, wel veel andere details.

S21+ binnenkort ook in Phantom Green

Zo komt alleen de S21+ in aanmerking voor de nieuwe kleur en zal deze exclusief verkrijgbaar zijn bij Samsung's eigen eStore. Je kunt kiezen uit de opslagvariant 128 of 256GB. Beiden komen met 8GB aan werkgeheugen (RAM). Prijzen zijn respectievelijk €1049 (£949 en $1549) en €1099 (£999 en $1649).

De Samsung Galaxy S21+ werd aangekondigd in de kleuren 'Phantom Black', 'Phantom Silver' en 'Phantom Violet'. Via Samsung's eigen webwinkel kan hij ook in de kleuren 'Phantom Red' en 'Phantom Gold' besteld worden. Het is voor het eerst dat Samsung op deze manier exclusieve kleuren aanbiedt. Wanneer we 'Phantom Green' te zien krijgen is nog onbekend.

Mystic Green

Groen is geen vreemde kleur voor Samsung. Het bracht eerder de Note 20 ook nog uit in die kleur, toen nog onder de naam 'Mystic Green'. En ook de S10 kwam in het groen uit onder de naam 'Prism Green'.