Mogelijke opvolger Apple iPhone SE (2020) al in april 2021

Tegenstrijdige berichten over de opvolger van de iPhone SE (2020). Het model krijgt niet ieder jaar een opvolger en eerder nog ging het gerucht dat hij niet snel een opvolger zou krijgen. Het Japanse MacOtakara denkt daar echter heel anders over.

Je kunt je met de lancering van de iPhone 12 mini afvragen of er nog noodzaak is voor een opvolger van de iPhone SE 2020. De mini is kleiner, hij is krachtiger maar hij is ook duurder. En dan telt er nog iets mee; het schijnt dat de verkoopaantallen achterblijven. Vooral als we die afzetten tegen de iPhone 12 en 12 Pro / Max. En dus wordt de iPhone SE 2021 een stuk aannemelijker.

De huidige iPhone SE 2020

En dat denkt ook MacOtakara. Deze Japanse publicatie heeft vaker juiste voorspellingen gedaan over toekomstige Apple-producten. Zij denken zelfs dat een SE 2020 opvolger eerder komt dan verwacht. Mogelijk al in april. Volgens hun bron, een Chinese toeleverancier, wordt de iPhone SE 2021 vergezeld door de tweede generatie AirPods Pro. Die professionele oordopjes krijgen een vernieuwd hoesje. Hoe en wat is nog onbekend.

Weinig details bekend

Voor nu is alle berichtgeving flinterdun en dus raden we je aan een en ander met een korreltje zout te nemen. Vooral ook omdat analist Ming-Chi Kuo eerder nog zei geen iPhone SE 2021 in de eerste helft van 2021 te verwachten. Ook Kuo staat bekend om z'n accurate voorspellingen als het gaat om nieuwe Apple-producten. Het is nog maar kort voordat bekend is wie er gelijk heeft. Opvallend is wel dat er tot dusver weinig bekend is over over de iPhone SE 2021.