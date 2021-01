Xiaomi brengt instap Redmi 9T en Redmi Note 9T met 5G uit

Twee nieuwe telefoons, dat is wat Xiaomi vandaag ons brengt. Het gaat om de Redmi 9T en de Redmi Note 9T. Die laatste is Xiaomi's eerste Redmi Note met 5G-ondersteuning. En het is tevens de voordeligste 5G-telefoon die tot nu toe uitbracht.

De Xiaomi Redmi 9T is een 6,53 inch grote smartphone met grote 6000 mAh batterij. Achterop zitten vier verschillende camera's: een 48MP hoofdcamera, 8MP ultra-groothoek, 2MP macro en 2MP dieptecamera. De Redmi 9T wordt aangedreven door een Snapdragon 662-processor van Qualcomm.

De Xiaomi Redmi 9T komt in deze 4 kleuren uit

Xiaomi levert de Redmi 9T in de kleuren Carbon Grey, Twilight Blue, Sunrise Orange en Ocean Green vanaf een bedrag van 169 euro. Hiervoor krijg je het model met 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslag. Wie 128GB opslag wil betaalt 199 euro.

Xiaomi Redmi Note 9T: eerste Redmi Note met 5G

Omdat namen geen enkele betekenis hebben bij Xiaomi heeft de Redmi Note 9T een eveneens 6,53 inch groot beeldscherm. Hier in plaats van een notch een schermgat voor de 8MP selfiecamera. Ook past Xiaomi het nieuwere en steviger Gorilla Glass 5 toe in plaats van versie 3 op de Redmi 9T. Achterop zitten niet 4 maar 3 camera's; een 48MP hoofdcamera, 2MP diepte en 2MP macro.

De Redmi Note 9T in Daybreak Purple

De Redmi Note 9T beschikt over de MediaTek Dimensity 800U. Dit is een op 7nm gebaseerde processor en vele malen sneller dan de chipset in z'n voorganger. Maar dat is niet wat het meest bijzondere is, dat is de aanwezigheid van 5G-ondersteuning. En met een adviesprijs van 229 euro is het tevens de voordelige 5G-telefoon die Xiaomi momenteel verkoopt. Hiervoor krijg je 4GB aan RAM-geheugen en 64GB opslag. Voor 128GB opslag moet 269 euro neergelegd worden. Beschikbare kleuren zijn Nightfall Black en Daybreak Purple.