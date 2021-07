Ook volledige renders van Samsung Galaxy Z Fold 3 te zien

Ergens augustus 2021, dan moet het gebeuren. Dan kondigt Samsung deze Galaxy Z Fold 3 aan. Zoveel is duidelijk. We hebben intussen al specificaties gelezen, afbeeldingen gezien en informatie gehoord. En toch krijgen we er geen genoeg van.

En daarom vinden we deze extra renders die 91mobiles gevonden heeft helemaal niet erg. We zien hierop de Samsung Galaxy Z Fold 3 in drie verschillende kleuren terug. De zwarte variant zagen eerder, de groene en de gradient-versie zijn nieuw.

Galaxy Z Fold 3 in een roze kleurverloop

Inmiddels blijft er weinig nieuws over om te vertellen. De Fold3 moet de eerste zijn met een camera onder het beeldscherm maar zoveel was al duidelijk. De cameramodule achterop wordt een stuk smaller maar telt nog steeds 3 camera's. Verwacht wordt dat dit allemaal 12 megapixel exemplaren zijn. Hiervan moet vooral de ultra-groothoekcamera verbeterd zijn met scherpere foto's tot gevolg.

Eerste Galaxy met Under-Display camera



De Galaxy Z Fold3 in alle kleuren en van alle kanten

Verwacht wordt verder dat Samsung de Fold 3 in sommige markten met een eigen Exynos uitbrengt en anderen met een Snapdragon exemplaar. Samsung hanteert dezelfde strategie voor de Galaxy S21-serie. In augustus volgt hopelijk meer informatie als Samsung het toestel, mogelijk samen met de Flip 3, officieel aankondigt.