“Samsung Galaxy S21 FE krijgt 45W snelladen”

Het is Samsung niet kwalijk te nemen dat ze zeer conservatief zijn als het gaat om telefoonbatterijen. Bij iedereen staat het debacle van de Note7 nog helder op het netvlies. Maar de maximale laadsnelheid van het huidige vlaggenschip, de S21, is met 25W wel erg voorzichtig. De aankomende S21 FE lijkt echter een grote sprong voorwaarts te maken.

Want volgens nieuwe geruchten krijgt de Samsung Galaxy S21 FE ondersteuning voor 45W snelladen. Ter vergelijking; de S20 FE moest het nog stellen met maximaal 25W. Om die te benutten moest je wel een aparte oplader kopen want de meegeleverde ging niet verder dan 15W.

De Samsung Galaxy S21 Fan Edition

Intussen is wat lijkt op een officiële persafbeelding van de S21 FE gelekt via Android Headlines. Dat dit soort beeldmateriaal uitlekt is meestal een signaal dat een persaankondiging aanstaande is. De toekomstige kleuren zijn paars, wit, groen en zwart. De groene variant die hierboven te zien is is een stuk valer dan die eerder uitlekte.

Galaxy S21 FE aankondiging

Die aankondiging had Samsung liever snel gezien maar mogelijk duurt hij nog wel even. Net als zoveel andere techbedrijven heeft ook Samsung last van het wereldwijde chiptekort. Hierdoor zou de lancering van S21 FE zijn uitgesteld naar oktober. Dat klinkt laat maar is slechts een maandje later dan wanneer de S20 FE werd aangekondigd.