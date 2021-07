Samsung bevestigt: Galaxy Z Fold 3, Flip 3, Buds 2 en Watch4 komen 11 augustus

Tegenover Koreaanse media zou Samsung bevestigd hebben dat de volgende Galaxy Unpacked op woensdag 11 augustus plaatsvindt. Er circuleert op internet een afbeelding met daarop de volgende hashtags: #ZFold3, #ZFlip3, #Buds2 en #Watch4 maar onduidelijk is of die afbeelding echt van Samsung is.

Het ligt wel voor de hand dat de Galaxy Z Fold3, Z Flip3, Buds 2 en Watch4 (Active en Classic) dan officieel aangekondigd worden. Dit gezelschap figureert al maandenlang in diverse nieuwsrubrieken over de gehele wereld. Normaliter verstuurt Samsung gelijktijdig een persbericht naar alle media met de uitnodiging. Dat deze, aldus Ddaily.co.kr, alleen naar Koreaanse media is verstuurd is wat ongebruikelijk.

Een via GSMArena verschenen uitnodiging

Het evenement zal woensdag 11 augustus om 10 AM EST plaatsvinden (16:00 CEST) en live te volgen zijn via Samsung's eigen website. Zoals inmiddels gebruikelijk. Voordat je je agenda blokkeert voor dat tijdstip raden we je nog heel even te wachten. Pas wanneer Samsung ook buiten Korea uitnodigingen verstuurt kun je dat wat ons betreft gerust doen.

Drukke keynote

Al met al belooft het wel een drukke keynote te worden met tal van productaankondigingen. Kort samengevat; de Galaxy Z Fold 3 belooft de eerste foldable met S Pen-ondersteuning te worden, een onzichtbare selfiecamera onder het scherm en een verbeterd scharnier. De Fold3 krijgt een groter secundair beeldscherm. Beide foldables zijn mogelijk uitgerust met een waterbestendige IP-rated behuizing. Een unicum voor een foldable. De Buds 2 krijgen een nieuw uiterlijk met mogelijk actieve geluidsonderdrukking terwijl de Watch4 het eerste Galaxy-horloge wordt die gebruik gaat maken van Google's nieuwe versie van Wear OS.

De Samsung Galaxy Watch4 Classic, via AndroidHeadline

De Watch4 zal verder uitkomen in een Active-variant met dunne schermranden en een Classic-versie met mogelijk een draaibare ring rond het scherm. Tijdens de introductie van het nieuwe Wear OS kondigde Google al aan dat het horloges met het nieuwe besturingssysteem flink sneller zouden zijn. Naast Wear OS draaien Samsung's nieuwe horloge een aangepaste versie van One UI. Deze gebruikersinterface is speciaal ontwikkeld voor slimme horloges en werken in hoge mate samen met One UI op diverse Samsung Galaxy-telefoons.

