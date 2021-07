Bewegende renders tonen Samsung Galaxy S21 FE

Op de Twitter-tijdlijn van Evan Blass zijn bewegende renders verschenen van de aankomende Galaxy S21 FE. Lang duurde de pret niet want ze zijn inmiddels "verwijderd door de auteur". Ook Samsung zit tegenwoordig actief achter lekkers aan. Te laat zo lijkt want gelukkig hebben wij de beelden nog. Maar voor hoe lang?

Geniet er dus van zolang het nog kan. Onderstaand zien we de Samsung Galaxy S21 FE in het zwart, groen (of toch goud?), paars en wit. Beeldmateriaal van de S21 Fan Edition verscheen eerder al dus echt nieuw zal dit voor de oplettenden onder ons niet zijn. Vlak na het plaatsen raadde Evan Blass al aan de tweet met de plaatjes niet te embedden, aangezien Samsung bezig was met het actief achterna zitten van lekkers.

De Samsung Galaxy S21 FE in bewegend beeld

Samsung Galaxy S21 FE specificaties

En dankzij het Chinese TENAA weten we nu ook enkele specificaties van de S21 FE. Deze informatie werd scherp opgemerkt door MyFixGuide die daarbij bovendien enkele foto's publiceert.

155,7 x 74,5 x 7,9 mm

6,4 inch AMOLED met FHD+ resolutie

32 + 12 + 8 MP camera

12 MP selfiecamera

4370 mAh batterij

Snapdragon 888 (China + US) of Exynos 2100 (Europa)

8 GB RAM-geheugen

128 of 256 GB opslaggeheugen

Hiermee lijkt de Galaxy S21 FE geen geheimen meer voor ons te hebben. Het wachten is nu op z'n officiële aankondiging. Toch kun je in de tussentijd met een gerust hart op vakantie gaan want z'n aankondiging wordt niet voor het 4e kwartaal van 2021 verwacht. Nog even geduld dus.