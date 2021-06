Komst Samsung Galaxy S21 FE loopt mogelijk vertraging op

Mogelijk slecht nieuws voor de langverwachte Galaxy S21 FE. Samsung zou volgens geruchten onvoldoende componenten aangeleverd krijgen. Onduidelijk is nog welke onderdelen dit precies zijn maar gesproken wordt over de batterij en of de processor. De beoogde lancering in augustus zou hierdoor in gevaar komen.

Volgens diverse berichten zou Samsung de productie van de S21 FE inmiddels gestaakt hebben. Weer anderen denken dat Samsung nog niet eens begonnen was. Samsung zelf zegt nog geen "definitieve beslissing" te hebben genomen. Of de productie wel of niet begonnen is en of tussentijds gestopt is belooft weinig goeds voor de lancering.

De Galaxy S21 FE in z'n toekomstige kleuren

Mogelijk zien we de Galaxy S21 FE daarom pas ergens in september of oktober. Nu werd de S20 FE overigens ook 'pas' in september aangekondigd dus er is nog altijd geen man overboord. Toestellen die we mogelijk in augustus wel gaan zien zijn de Galaxy Z Fold 3 en de Z Flip 3. In een cryptische tweet meldt Max Weinbach dat op z'n tijdlijn. Hij denkt dat we ook de Galaxy Watch4 en Watch Active4 op 3 augustus te zien krijgen.

Geen Galaxy Note21

Wat we niet meer te zien krijgen dit jaar is een Note 21. Eerder werd al gesproken over een jaartje uitstel maar Samsung zou mogelijk de lijn helemaal willen stopzetten. Andere Galaxy-telefoons hebben inmiddels al S-Pen ondersteuning en ook toekomstige Galaxy Z-foldables zouden hem krijgen.

De Note stond al langer op de nominatie om beëindigd te worden. Enerzijds omdat ook Samsung te maken heeft met een wereldwijd chiptekort, anderzijds om niet teveel keuze in het assortiment te hebben. De Note was altijd de grootste Galaxy die Samsung verkocht maar dat gaat al langer niet meer op. Helemaal nu de foldables in opkomst zijn.

Foto: @evleaks