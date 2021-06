Ook last van Google vastlopers op Android? Zo los je dat op!

Sinds vanochtend melden veel mensen dat de Google-app vastloopt op hun Android-telefoon. En niet eenmalig, maar om de zoveel minuten. Ontzettend vervelend en een officiële oplossing is er (voorlopig) nog niet. Maar je kunt er wel wat tegen doen. Wat precies leggen we hier uit.

Er wordt gesuggereerd dat een recente update het probleem zou veroorzaken maar duidelijkheid daarover is er niet. Google heeft het probleem namelijk nog in onderzoek. Gelukkig hoef je niet te wachten totdat zij met een oplossing komen, je kunt de foutmeldingen nu al stoppen. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

Stappenplan oplossen Google crashes

Open 'Instellingen'

Open 'Apps'

Klik op 'Google'

Klik op de drie bolletjes rechts bovenin

Klik op 'updates verwijderen'

Hierdoor gaat de Google-app terug naar de fabrieksinstellingen. Het is een tijdelijke oplossing totdat Google het probleem definitief oplost. Dit zal hoogstwaarschijnlijk met een automatische update vanzelf binnenkomen. We raden daarom niet aan, zoals hier en wordt aanbevolen, om de automatische updates uit te schakelen. We gaan er vanuit dat dit probleem voldoende prioriteit bij Google heeft om spoedig aan te pakken. Het uitzetten van automatische updates voorkomt dat ook andere apps geüpdatet worden, en dat wordt gelet op de veiligheid niet aangeraden.

Ook in de Play Store regent het inmiddels klachten

Eerder problemen met crashende Android-apps

Begin 2021 kampte vele Android-telefoons met soortgelijke problemen. Toen lag het probleem aan een app genaamd WebView. Dat is een component van Android waarmee webpagina's getoond worden. Ook toen was de oplossing om updates te verwijderen. Een eerstvolgende update loste toen het probleem op. Dat duurde toen een uur of 7.