Google toont Pixel 10 Pro Fold in videoclip, wordt pas 9 oktober verwacht

In al het Pixel-nieuws van de laatste tijd vindt Google dat de Pixel 10 Pro Fold wat ondergesneeuwd raakt. Ze hebben daarom een video van het opvouwbare toestel vrijgegeven om ons bij de les te houden.

Ook onder deze video over de Pixel 10 Pro Fold zet Google de muziek van Dr. Dre en Snoop Dogg; The Next Episode. Door dat titelnummer te gebruiken zijn de verwachtingen hooggespannen terwijl de Pixel 10 Pro Fold in werkelijk meer een evolutionaire verbetering lijkt.

Nu IP68 stof- en waterbestendig

Zo zal de opvolger van de Pixel 9 Pro Fold nu ook stofbestendig zijn en niet alleen waterbestendig. Verder worden er kleine verbeteringen verwacht zoals een iets groter coverscherm en nieuwere Tensor-chip. Het uiterlijk en het aantal camera's blijven gelijk.

Pixel 10 Pro Fold straks ook stofbestendig

Wel volledig nieuw is de aanwezigheid van Qi2-ondersteuning. Er zijn diverse signalen die wijzen op dat Google magneten wil toepassen in haar Pixel 10-telefoons, net als wat Apple al jarenlang doet. Google zou de eerste grote Android-fabrikant zijn die deze stap kopieert.

20 augustus officieel, 9 oktober verkrijgbaar

Wel moeten we nog even geduld hebben om de Google Pixel 10 Pro Fold te kunnen kopen. Alhoewel het toestel net als alle andere Pixel 10-modellen op 20 augustus aangekondigd zal worden zal de nieuwe Pro Fold pas 9 oktober uitkomen, aldus een bericht van Evan Blass op X. Waar deze vertraging door komt is nog onduidelijk. De andere modellen zullen wel eerder in de winkels liggen.

Pixel 10 Pro Fold vertraagd tot 9 oktober, aldus @evleaks

Google richt zich naar aanloop van de Pixel 10 Serie-lancering voornamelijk op iPhone-gebruikers. Google probeert ze te over te laten stappen door Apple's uitstel van nieuwe AI-functies. Apple belooft al ruim een jaar een slimmere Siri maar weet tot nu toe nog niet te leveren. Google investeert al jarenlang in haar slimme Gemini-assistent die veel verder is dan Apple's Siri.

Of deze strategie zich uitbetaalt moet in het najaar blijken wanneer Apple de iPhone 17-serie aankondigt. De ervaring leert dat wanneer iemand in een ecosysteem zit er maar moeilijk uitkomt.