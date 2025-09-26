Batterij Google Pixel 10 Pro Fold gaat in rook op tijdens test JerryRigEverything

Niemand gaat slordiger om met z'n telefoons dan Zach van JerryRigEverything. Het is echter voor het goede doel want zo leren wij welke telefoons duurzaam zijn en welke niet. Nu hebben foldables al niet de beste reputatie door de vele bewegende onderdelen, maar deze test van 10 Pro Fold helpt ook niet echt.

Want halverwege de buigtest van de nieuwe Pixel 10 Pro Fold gaat het spectaculair mis. De batterij vliegt in brand. Het is voor het eerst dat dit overkomt tijdens de rigoreuze testen van JerryRigEverything. Maar als we voorgaande testen van de Google Fold mogen geloven dat was het slechts een kwestie van tijd.

Google plaatst de antennelijnen namelijk op een vrij kwetsbare plaats; halverwege de rechterzijkant en precies boven de batterij. Wie daar veel, heel veel, kracht plaatst breekt het toestel gegarandeerd. En omdat de batterij daar ook precies zit loopt die kans om mee te breken. En dat is precies wat er gebeurt tijdens de buigtest van Zach.

Geen beste reclame voor foldables

Nu zullen telefoonbatterijen niet snel breken, laat staan sensationeel in brand vliegen als bij de Google Pixel 10 Pro Fold. Het is alleen niet geen goede reclame voor foldables in het algemeen. Het scherm is al kwetsbaarder dankzij de buigzaamheid en het scharnier is gevoeliger voor stof en water.

Zach waarschuwt al jarenlang voor de kwetsbare antennelijn van de Pixel Folds en hij was enigszins verbaasd dat die ook op de 10 Pro Fold op dezelfde plek zat. Google heeft dit jaar wel gezorgd voor een sterker schanier maar wie per ongeluk op het toestel gaat zitten zal daar weinig aan hebben; dan geldt onverbiddelijk dat de zwakste schakel als eerste breekt.

Minst duurzame foldable ooit

De Pixel 10 Pro Fold zakt voor de buigtest en verdient de oneerbare titel van minst duurzame foldable die Zach ooit getest heeft. Het is ook de eerste telefoon die Zach in rook zag opgaan, en dat terwijl hij dezelfde test op veel andere telefoons uitvoerde. Wat betekent dit voor toekomstige kopers van de Pro Fold? Je loopt geen accuut risico maar ons advies is wel om niet op hem te gaan zitten wanneer hij opengeklapt is.