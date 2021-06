Samsung Galaxy S21 FE laat zich wederom zien, krijgt mogelijk lagere prijs

Afbeeldingen van de Fan Edition van de S21 zijn het afgelopen weekend verschenen. Het voordeliger broertje van de Galaxy S21 lijkt aanstaande want naast onofficiële plaatjes hebben we nu ook een mogelijke verkoopprijs.

Dat we hier hoogstwaarschijnlijk naar correcte afbeeldingen van de Galaxy S21 FE kijken blijkt uit de bron. Niemand minder dan @evleaks brengt ons vandaag onderstaande afbeeldingen. Deze doorgaans zeer betrouwbare bron heeft het vaker bij het juiste eind. Bovendien komen de plaatjes overeen met die van @onleaks die eerder al renders liet zien.

Render van de Galaxy S21 FE in het groen

Of beide personen uit dezelfde bron tappen weten we niet, het heeft er wel alle schijn van. Dat kan op den duur wel eens problematisch worden voor het verdienmodel van @onleaks. Zijn bron zit dichtbij de telefoonfabrieken. Zijn materiaal, zogenaamde CAD-tekeningen, laat hij door een 3D-artiest omzetten in fraaie renders. Vervolgens verkoopt hij deze aan blogs. Mocht @evleaks eerder aan deze tekeningen komen dan maait hij het gras voor de voeten van @onleaks. Beiden zijn, zo blijkt op Twitter, niet bepaald vrienden van elkaar.

Verwachte verkoopprijs S21 FE

Het Zuid-Koreaanse Herald Corp denkt te weten wat de verkoopprijs gaat worden van de S21 FE. Tussen de 517 en 591 euro. Pak daar het gemiddelde van en voeg er nog eens 21% BTW aan toe dan komen we uit op 670 euro. Met andere woorden; goedkoper dan destijds de S20 FE was. Een prijsverlaging is altijd welkom, maar ergens ook verrassend voor een toch al prijsvechter.

S21 FE specificaties

Qua specificaties houden we rekening met een 6,4 inch groot scherm met schermgat en 120Hz, drievoudig camerasysteem, mogelijk een Snapdragon 888 en een 4500mAh grote batterij. Al met al belooft de Samsung Galaxy S21 FE weer een zeer sterke telefoon te worden met een prijs die lastig is te verslaan. Zelfs voor de instap Galaxy S21.