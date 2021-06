Samsung Galaxy A22 5G moet 5G nog voordeliger maken

Samsung heeft zojuist de Galaxy A22 5G aangekondigd. Deze is met een adviesprijs van €229 de voordeligste 5G-telefoon die Samsung ooit aankondigde. Van de A22 komt ook een 4G-versie uit en die bevat meer verschillen dan het ontbreken van 5G alleen.

De Galaxy A22 5G wordt uitgerust met een 6,6 inch scherm met FHD+ resolutie. Bovenin zit een V-vormige inkeping voor de 8MP selfiecamera. Achterop vinden we nog drie camera's; een 48MP hoofd, 5MP ultra-groothoek en 2MP dieptecamera. In Nederland wordt de A22 5G verkocht met 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslag.

De batterij meet 5000 mAh en beschikt over 15W snelladen. De vingerafdrukscanner zit rechts in de behuizing die overigens van plastic is gemaakt. Vreemd is dat niet want deze A22 bevindt zich onderin de Galaxy A-serie waar we de voordeligste smartphones terugvinden. De adviesprijs bedraagt dan ook 229 euro met de keuze uit een grijze, witte en paarse uitvoering. Begin juli zal hij beschikbaar zijn.

Samsung Galaxy A22 4G

En dan is daar ook nog de Galaxy A22 4G. Het is nog onduidelijk of die uiteindelijk z'n weg naar Nederland zal vinden. De naam mag hij dan grotendeels delen met z'n grotere broer, daar houden de meeste verschillen wel op. Zo is er (uiteraard) geen 5G-ondersteuning maar ook het scherm is totaal anders.

Zo meet deze op de A22 4G een kleinere 6,4 inch, is hij van het type Super AMOLED en kent hij een verversingssnelheid van 90Hz. Met andere woorden; kleuren zijn helderder en animaties ogen vloeiender. De resolutie is wel lager en komt uit op HD+. Ook vinden we er een vierde camera al heb je in de praktijk weinig aan deze 2MP macro-camera voor extreme close-ups. De hogere 13MP selfiecamera kan wel van pas komen voor wie geeft om selfies.