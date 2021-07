Nu echt officieel: Samsung Galaxy Unpacked op 11 augustus

De datum werd vrijwel overal al genoemd, behalve nog door Samsung zelf. Al deed het dat wel onofficieel via bijvoorbeeld Bixby. Maar inmiddels is de wereldwijde aankondiging daar; 11 augustus worden de volgende opvouwbare Samsung Galaxy-telefoons aangekondigd. “Get ready to unfold”.

"Meer dan ooit is er behoefte aan flexibele en veelzijdige mobiele devices die onze snelle levens kunnen bijhouden en ons maximaal in staat stellen van ieder moment te genieten" zo valt te lezen in de uitnodiging. En ook de begeleidende afbeelding laat weinig te wensen over. Woensdag 11 augustus krijgen we de Fold 3 en Flip 3 te zien; Samsung's volgende generatie opvouwbare telefoons.

Het evenement is 11 augustus voor iedereen live te volgen via youtube.com/samsung vanaf 16:00 CEST. Naast een tweetal nieuwe foldables wordt dan ook de Galaxy Watch 4-serie verwacht. Deze zal bestaan uit een Active en Classic-versie en verkrijgbaar komen in een tweetal formaten. En dan vergeten we gemakshalve nog even de Galaxy Buds 2 die ook nog verwacht wordt. Het belooft dus één van de drukste Unpacked in lange tijden te worden.

Bixby hint

De datum van 11 augustus ging al lange tijd rond, mede dankzij gelekte berichten vanuit Samsung. Zo wist een Zuid-Koreaanse publicatie begin juli al de datum uit Samsung te ontfrutselen. De mooiste hint werd niet lang geleden door @UniverseIce onthuld. Hij/zij vroeg aan Bixby, Samsung's digitale assistent, wanneer de lancering van de Fold3 zou plaatsvinden. Bixby antwoordde hierop in morse met "AUGUSTUS 11". Daar bleek geen punt of streep aan gelogen.

