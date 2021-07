OnePlus Nord 2 5G officieel; verbeteringen onder de motorkap

OnePlus heeft de Nord 2 5G aangekondigd. Volgens OnePlus een aanzienlijke upgrade op het gebied van snel opladen, camera's en de prestaties. Al zou je dat louter aan z'n specificaties niet zeggen. En daarmee is de Nord 2 vooral een telefoon die we vooraf moeten uitleggen om te begrijpen.

Wie de kale specificaties van de OnePlus Nord 2 met de Nord vergelijkt ziet weinig verschil. Beide telefoons ogen ook hetzelfde. Er zijn wel enkele uiterlijke verschillen maar die lijken niet in het voordeel van de Nord 2. Zo ontbreken er maar liefst 2 camera's; achterop één en voorop nog één. En dan is de Qualcomm-processor ook niet ingewisseld voor een MediaTek.

50MP Sony IMX766

Toch zegt OnePlus dat de Nord 2 5G een aanzienlijke upgrade is. Dat begint met de hoofdcamera achterop. De 48 megapixel Sony IMX586-sensor is ingeruild voor een 50 megapixel Sony IMX766-sensor. Beiden hebben weliswaar optische beeldstabilisatie maar de camera van de Nord 2 heeft grotere pixels van 1.0µm en is daarmee lichtgevoeliger. Tot wel 56% aldus OnePlus. Vooral de nachtmodus heeft hier profijt van en krijgt een upgrade met de naam 'Nightscape Ultra'.

MediaTek Dimensity 1200-AI

Een ander groot verschil is de processor. OnePlus kiest ditmaal voor een andere leverancier. Binnenin vinden we MediaTek Dimensity 1200 AI. Deze beschikt over 5G-ondersteuning en kent voorzieningen om functies die leunen op kunstmatige intelligentie te versnellen. In testen scoort de Dimensity 1200 AI wel iets beter dan de Snapdragon 765G uit de originele Nord dus verwacht wel wat betere prestaties.

Warp Charge 65

Het derde grote verschil is de snelheid waarmee je de batterij kunt opladen. Die gaat flink omhoog; van 30 naar 65 Watt. Volledig opladen duurt hierdoor slechts 30 minuten. De batterijcapaciteit gaat trouwens ook omhoog; van 4115 naar 4500 mAh en ligt daarmee in lijn met de vlaggenschepen de OnePlus 9 en 9 Pro.

Veel andere geliefde eigenschappen zijn hetzelfde gebleven zoals het ruime Fluid AMOLED-scherm met hoge 90Hz verversingssnelheid en de ingebouwde vingerafdrukscanner. Nog altijd ontbrekend is echter de koptelefoonpoort al krijg je ditmaal wel een dubbele speakers voor stereogeluid bij je Nord 2.

De nieuwe Nord ligt vanaf 28 juli in de winkel en prijzen starten vanaf 399 euro. Beschikbare kleuren zijn Blue Haze en Grey Sierra en het opslaggeheugen varieert van 128 tot 256 GB.