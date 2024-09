Samsung Galaxy A16 5G laat bekend gezicht zien

Samsung lijkt op punt te staan om binnenkort de Galaxy A16 5G aan te kondigen. Officieel ogende productrenders van dat nog onaangekondigde toestel verschenen op AndroidHeadlines. We zien verschillen met z'n voorganger maar ook een bekend design.

Zo liggen de knoppen rechts van de Samsung Galaxy A16 5G verhoogd wat Samsung het 'Key Island' noemt. We zien dit ontwerp intussen terug op vele andere Galaxy A-modellen waaronder de A15 en A25 5G.

Dit moet de toekomstige Galaxy A16 5G zijn

Nog altijd beschikt de Galaxy A16 5G over een U-vormige notch maar past Samsung wel een dunnere schermrand boven toe. Onderaan is nog altijd sprake van een kin, wat aangeeft dat deze telefoon zich in het goedkopere segment bevindt.

Galaxy A16 5G specificaties

De budget A16 5G krijgt drie camera's achterop waarvan de resoluties nog onbekend zijn. Binnenin zit vermoedelijk een 5000 mAh grote batterij, genoeg voor een onbezorgde dag aan gebruik. Naast deze A16 5G lijkt er ook een 4G-versie in de maak te zijn, net als vorig jaar.

Als eerste de Samsung Galaxy A16 5G hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

Ondanks dat de persafbeeldingen van de Samsung Galaxy A16 5G klaar zijn lijkt een aankondiging nog even op zich te laten wachten. De A15 5G werd in december aangekondigd wat op moment van schrijven nog enkele maanden verwijderd is.

(via)