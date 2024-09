Meer duidelijkheid over aankomende Samsung Galaxy M55s, waaronder plaatjes

In juli berichtte we je over de mogelijke komst van de Samsung Galaxy M55s. Veel duidelijkheid kregen we toen niet maar dat verandert vandaag. Via Smartprix worden we namelijk verrast op afbeeldingen en specificaties.

Smartprix, voorheen MySmartprix, schrijft dat het design van de Samsung Galaxy M55s een mix is tussen de Galaxy M55 en F55.

Productafbeeldingen van de Galaxy M55s in het groen

Achterop zitten drie camera's die door een strepenpatroon geaccentueerd worden. Samsung past een afgerond uiterlijk toe terwijl het de laatste tijd juist vaak elders platte zijkanten gebruikt. En ook ontbreekt bij de M55s de verhoogde volumeknoppen die het bij de Galaxy A-serie recent vaak toepast.

Galaxy M55s 5G specificaties

Als de geruchten kloppen dan krijgt de Samsung Galaxy M55s 5G de beschikking over herkenbare specificaties. Veel komen namelijk overeen met de huidige Galaxy M55. De belangrijkste functies zijn;

6.67 inch FHD-scherm met 120Hz weergave

50+8+2MP camera met 4K-video (en zonder OIS)

8+128GB geheugenconfiguratie

Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2

5000 mAh batterij met 45W snelladen

Wellicht zit het verschil met z'n voorganger in de prijs, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. De bron verwacht dat Samsung het toestel ergens in september of oktober zal onthullen. Hopelijk krijgen we dan ook antwoord op de vraag hoeveel de M55s moet kosten.