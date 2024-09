Batterij Apple iPhone 16 makkelijker te vervangen

De iPhone 16 mag er dan wel grotendeels uitzien als z'n voorganger, dat geldt niet voor wie hem open schroeft. De hele binnenkant is opnieuw ontworpen om te voldoen aan nieuwe Europese regelgeving. En dat heeft meerdere positieve effecten dan alleen een makkelijker batterijwissel.

Vorig jaar bij de iPhone 15 sloeg Apple de loftrompet over de aanwezigheid van USB-C wat ze na jarenlang tegenwerken moesten implementeren van de EU. Dit jaar hield Apple een soortgelijk betoog dat de iPhone 16 tot wel 30% minder snel oververhit raakt dankzij betere koeling. En wat blijkt? Ook dit lijkt het gevolg van een EU-beslissing.

Apple spreekt in iPhone 16-persbericht over de nieuwe indeling

Een indirect gevolg, maar wel een positieve. EU-regelgeving vereist dat het makkelijker moet worden voor consumenten om de batterij te vervangen. Omdat Apple hierdoor de iPhone 16 en 16 Plus-indeling van componenten moest veranderen ontstond ruimte voor een grotere batterij en betere koeling. Dankjewel EU!

iPhone 16 batterijwissel

Hoe makkelijker het vervangen van de batterij exact is weten we pas zodra de eerste teardowns binnen zijn. Sinds de iPhone 16 en 16 Plus nog niet in de winkel liggen duurt dat nog even. We verwachten de eerste video's en plaatjes kort na 20 september. Dan liggen beide iPhones in de winkel.

