Samsung Galaxy S25 Ultra gecertificeerd voor satellietcommunicatie

Het gerucht ging destijds ook voor de Galaxy S24-serie dus we zijn geneigd dit met een korreltje zout te nemen. Maar een Chinees certificeringorganisatie claimt toch echt dat de aankomende Galaxy S25 Ultra overweg kan met satellietcommunicatie voor wanneer je geen mobiel bereik hebt.

'Bewijs' hiervoor wordt geleverd in de vorm van onderstaande afbeelding. We zien het toekomstige typenummer van de S25 Ultra, de SM-S938, alhoewel geschreven als "SM-S9380". En we zien de woorden "Satellite mobile terminal". Is dit genoeg bewijs?

Certificaat van de S25 Ultra

Ook vreemd is dat we het certificaat bij China Quality Certification Centre op de website niet kunnen terugvinden. Overigens spreekt het certificaat ook over 45W snelladen, net als bij de huidige Galaxy S24 Ultra. Het gerucht dat de S25 Ultra niet sneller opladen kreeg ging al langer.

Eerst zien, dan geloven

Wij parkeren dit gerucht even maar onthouden hem wel. We willen nog extra bewijs zien dat Samsung voor haar aankomende Galaxy S25 Ultra ook satellietcommunicatie aan gaat bieden. Het feit dat we soortgelijke geruchten ook over de S24-serie zagen, iets wat niet uitkwam, bewijst genoeg.