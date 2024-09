Apple Watch Series 9, Series 10 en Ultra 2 herkennen vanaf nu slaapapneu

Het Amerikaanse Food and Drug Administration, de FDA, heeft goedkeuring gegeven aan de Apple Watch Series 9, Series 10 en de Watch Ultra 2 om slaapapneu te detecteren. Dit betekent dat het horloge gebruikers mag informeren wanneer het denkt dat die persoon kampt met deze aandoening.

Volgens voorzichtige schattingen heeft 1 op de 100 mensen last van slaapapneu. 80% daarvan is daar niet van op de hoogte. Bij slaapapneu, soms ook wel OSAS genoemd, hapert of stopt de ademhaling tenminste tien tellen tijdens de slaap. Vanaf 5 ademstops per uur (AHI) is er sprake van slaapapneu, boven de 30 is er sprake van ernstige slaapapneu.

Mensen met slaapapneu hebben last van vermoeidheid overdag, hoofdpijn en concentratieproblemen. Van deze klachten is niet meteen af te leiden of iemand leidt aan slaapapneu. Dat is pas na een slaaponderzoek vast te stellen, al dan niet thuis via een polysomnografie of in een slaapcentrum.

Apple maakt het met de nieuwe release van watchOS 11 makkelijker om slaapapneu te herkennen. Gebruikers van een nieuwe Apple Watch Series 10 of de reeds verkrijgbare Series 9 of Ultra 2 kunnen slaapapneu vanaf nu met hun horloge detecteren. De slaapapneu-herkenning is officieel goedgekeurd door het Amerikaanse FDA.

Apple meldt dat de functie bedoeld is om signalen van milde en ernstige slaapapneu te herkennen bij mensen boven de 18 jaar. Vervolgens wordt aangeraden contact op te nemen met een arts om te zoeken naar een geschikte behandeling.

De Apple Watch spoort over meerdere dagen naar afwijkingen in de ademhaling tijdens slaap en geeft daarover op het horloge en in je iPhone een notificatie. Het is mogelijk om deze gegevens te exporteren waarna een behandeld arts deze kan beoordelen.

Apple is overigens niet de eerste fabrikanten van slimme horloges die met slaapapneu-herkenning komt. Ook Samsung bracht deze functie eerder naar geselecteerde Galaxy Watch-horloges