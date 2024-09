Voor het eerst afbeelding van Samsung Galaxy S25+ binnen

Met nog maanden voor z'n daadwerkelijke lancering verschijnen er afbeeldingen van de Samsung Galaxy S25+. Het grotere broertje van de S25 wordt iets dunner, lijkt sterk op de S25 en ziet er over het algemeen wat middelmatig uit.

Samsung lijkt weinig moeite te hebben gestoken in het ontwerp van de aankomende S25 en S25+. Beide telefoons ogen op hun voorganger, wellicht wat dunner met op het eerste gezicht alleen de toevoeging van camera-ringen. Hierdoor oogt de camera meer op de Fold 6 dan op de S24.

Eerst render van Galaxy S25+

De render is afkomstig van @onleaks die zoals altijd z'n werk baseert op gelekte CAD-tekeningen. De Fransman verkoopt vervolgens z'n werk aan de hoogste bieder, in dit geval AndroidHeadlines.

Net als z'n voorganger

Afgaande van de afbeelding krijgt de Samsung Galaxy S25+ nog altijd een plat scherm, met platte zijkanten en afgeronde hoeken. Achterop zitten drie camera's en het scherm meet vermoedelijk rond de 6.7 inch, net als de Galaxy S24+.

Als eerste de Samsung Galaxy S25+ hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze in de winkel ligt E-mail

De bron geeft als afmetingen 158,4 x 75,7 x 7,3 millimeter. Dat maakt de S25 Plus 0,4 millimeter dunner dan z'n voorganger. Eerder werd genoemd dat de verwachte batterijcapaciteit uitkomt op 4700 mAh, evenals z'n voorganger.

Snapdragon of Exynos?

Het ligt voor de hand dat Samsung de Galaxy S25+ samen met de overige S25-modellen in januari van 2025 aan zal kondigen. Onduidelijk is nog welke processor Samsung wil toepassen. Of alle modellen krijgen wereldwijd de nieuwste Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 of Samsung past in delen van de wereld de Exynos 2500 toe.