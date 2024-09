Verrassing: Apple iPhone 16 toch wél sneller bedraad op te laden

Apple sprak er met geen woord over tijdens de onthulling, maar nu mensen daadwerkelijk de iPhone 16 in handen hebben blijkt dat het toestel wel degelijk bedraad snel op te laden is. Althans, sneller dan de vorige 20 Watt maximaal.

Apple legde tijdens de presentatie van de iPhone 16 de nadruk op sneller draadloos laden via MagSafe. Over draadloos opladen sprak Apple met geen woord. En zelfs tot op de dag van vandaag staat er niets over vermeld op Apple's website. Behalve dat je snel kunt laden met een tenminste 20W-oplader.

iPhone 16-serie stuk sneller op te laden

In praktijktesten blijkt dat de iPhone 16-serie tot maar liefst 39 Watt aan vermogen aankan. De iPhone 15 ging niet verder dan 27 Watt. Bovenstaande foto verscheen op de tijdlijn van ShrimpApplePro (@vnchocotaco) maar is inmiddels verwijderd.

Zelfde oplaadtijden

Het is onduidelijk waarom Apple dit niet benadrukt heeft tijdens de onthulling. Een reden is mogelijk omdat de totale oplaadtijd niet verschilt met z'n voorganger. Doordat Apple dit jaar grotere accu's plaatst duurt het opladen bijna net zo lang. Apple claimt nog altijd een 50% volle accu in 30 minuten.

Een andere reden zou kunnen zijn dat Apple je liever een duurdere MagSafe-lader verkoopt. Om van de snellere MagSafe-snelheid gebruik te kunnen maken is namelijk een nieuwe lader nodig. En dat levert wellicht meer op dan een nieuwe bedrade oplader.