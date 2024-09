Samsung Galaxy A56 in de maak met serieuze prestaties

Samsung bereidt momenteel een opvolger klaar voor de populaire Samsung Galaxy A55. Deze 5G-telefoon concurrent met z'n Exynos 1480-processor tegen de Snapdragon 7-serie. De aankomende Galaxy A56 belooft dankzij z'n Exynos 1580 een stuk krachtiger te worden.

We kunnen de genoemde Exynos 1580-processor uit de Samsung Galaxy A56 het beste vergelijken met de Snapdragon 888. Dat zijn serieuze snelheden voor een mid-range telefoon. Iets wat de A56 belooft te worden.

Eerste teken van leven Galaxy A56

Afbeeldingen van de Galaxy A56 zijn nog niet binnen, behalve enkele specificaties en het typenummer SM-A566. We kunnen alvast verklappen dat het toestel beschikt over Dual SIM-functionaliteit.

Exynos 1580

De Galaxy A5-serie behoort tot één van Samsung's best verkopende modellen. En door juist deze modellen met een zelf gefabriceerde chip uit te rusten weet Samsung de kosten te drukken. De Exynos 1580 moet nog officieel door Samsung worden aangekondigd maar het ligt voor de hand dat deze uit acht cores bestaat.

Als voorgaande jaren een indicatie zijn dat verwachten we dat de Samsung Galaxy A56 5G in maart van 2025 aangekondigd wordt. Voor die tijd hopen we je van afbeeldingen te kunnen voorzien, maar wanneer die precies volgen is niet te zeggen.

Bron: Smartprix