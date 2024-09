Samsung Galaxy Ring per vandaag naar Nederland en België

Samsung Nederland maakt bekend dat de Galaxy Ring, de eerste slimme ring van het bedrijf, per direct beschikbaar is in Nederland en België. Eerder nog was het niet de bedoeling om de ring hier uit te brengen maar daar komt het bedrijf nu op terug.

De Samsung Galaxy Ring is een ring die je om je vinger draagt, het liefst een wijsvinger. De ring bevat diverse sensoren om je gezondheid 24/7 te monitoren maar is niet zo obstructief als een smartwatch.

De Samsung Galaxy Ring in Titanium Silver

De Galaxy Ring is verkrijgbaar in Titanium Black, Titanium Silver en Titanium Gold en kent een adviesprijs van 449 euro. Ondanks het geringe formaat kan de ring je hartslag, zuurstofsaturatie, slaapkwaliteit en stressniveau meten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Oura Ring is er geen abonnement nodig om alle functies te gebruiken.

Galaxy Ring Sizing Kit

De Samsung Galaxy Ring synchroniseert gegevens met de Samsung Health-app die je voor je Android-smartphone kunt downloaden. Het sierraad werkt dus niet met een Apple iPhone. Geïnteresseerden kunnen online een kit bestellen zodat je de juiste maat kunt vinden.

Vind de juiste maat dankzij de Sizing Kit

Je ontvangt dan 9 voorbeelden waarvan Samsung aanraadt de beste maat 24 uur te dragen. Indien deze bevalt dan weet je vervolgens je maat. Het ongezien bestellen van je huidige ringmaat wordt afgeraden vanwege de sensoren aan de binnenkant. Deze kunnen ervoor zorgen dat je toch een andere maat beter vindt passen.