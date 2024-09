Samsung Galaxy S24 FE alvast op video uitgepakt, komt mogelijk snel

De bekende en beruchte Evan Blass heeft de officiele unboxing-video van de Samsung Galaxy S24 FE online gezet. En dat terwijl Samsung het toestel nog officieel moet aankondigen. Handig, zo weten we alvast wat er in de doos zit zodra de S24 FE wordt aangekondigd.

Het 1 minuut 25 seconden durende filmpje vertelt veel over de Samsung Galaxy S24 FE. De video toont niet alleen de inhoud van de doos maar het licht ook de belangrijkste functies en specificaties toe.

Uitpakken van de Samsung Galaxy S24 FE

Om met de inhoud van de doos te beginnen. Deze bestaat uit:

Samsung Galaxy S24 FE

Quick Start Guide

SIM Ejection Pin

USB-C to C cable

Vervolgens leren we dat de S24 FE in Blue, Graphite, Grey, Mint en Yellow uitkomt. Net als de S24 krijgt ook deze FE platte zijkanten met een vlakke voor- en achterkant. De drie camera's achterop liggen op de behuizing met ieder een zilverkleurige ring.

Krachtigste camera in Galaxy FE-serie ooit

Volgens Samsung krijgt de Galaxy S24 FE de krachtigste camera in de Galaxy FE-serie ooit. Vooral portretfoto's in het donker moeten verbeterd zijn dankzij de ProVisual Engine. De camera-setup bestaat uit een 50MP groothoek-camera, een 12MP ultra-groothoek en 8MP telephoto met 3x optische zoom. De camera voorop kent een 10MP sensor.

Samsung Exynos 2400e

Binnenin heeft Samsung ruimte gevonden voor een Exynos 2400e processor. Dat is een nog onaangekondigde versie van de Exynos 2400 die wellicht lager geklokt is om batterij te sparen. Gamen is er gewoon mee mogelijk en zal op het 6,7 inch grote FHD+ scherm ongetwijfeld een genot zijn. Ook buitenshuis dankzij de hogere 1900 nits piek-helderheid.

De batterij van de Galaxy S24 FE kent een capaciteit van 4700 mAh wat een aardige stijging is ten opzichte van de 4500 mAh accu in de S23 FE. Dit resulteert in een accuduur waarmee je 28 uur lang video's kunt kijken, of 81 uur aan één stuk door muziek kunt luisteren. Aldus Samsung.

De video sluit af met dat het toestel beschikt over Galaxy AI. Deze functies waren één van de belangrijkste functies om de Galaxy S24-serie mee aan te prijzen. Wat dat betreft is het opvallend dat Galaxy AI zo weinig aandacht in deze video krijgt. We verwachten de officiele aankondiging ergens eind september of begin oktober.

Bron: Evan Blass