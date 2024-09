Apple iPhone 16 Pro-gebruikers klagen over touchscreen

Gebruikers van de Apple iPhone 16 Pro klagen over niet herkende aanrakingen van het Super Retina XDR-scherm. Een exacte oorzaak is nog niet gevonden en Apple heeft ook nog geen oplossing aangedragen.

Het probleem met het iPhone 16 Pro touchscreen doet zich volgens berichten voor op zowel iOS 18 als het nog te verschijnen 18.1. Apple gaf de iPhone 16 Pro en Pro Max de dunste rand ooit op een iPhone. Mogelijk heeft dat iets met deze problemen te maken.

Vermijd voorlopig dit gebied

Dunne schermranden ogen mooi maar ze hebben een negatief bijeffect; onbedoelde aanrakingen. Vooral van je palm. Deze aanrakingen moeten door de software worden genegeerd, iets wat bij de iPhone 16 Pro (onvoldoende) lijkt te gebeuren. Dat is goed nieuws voor Apple; dit probleem is namelijk eenvoudig met een software-update op te lossen.

Workaround

Apple moet dit alleen eerst nog erkennen, maken en vervolgens uitrollen. Een oplossing kan dus nog wel even duren. Inmiddels klagen gebruikers, onder andere op Reddit, over hun nieuwe iPhone. Een gebruikers stelt voor het gebied rondom de Camera Control-knop voorlopig te vermijden. Of door je iPhone in je linkerhand te gebruiken.