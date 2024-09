Aangekondigde Samsung Galaxy S24 FE maakt S24-serie compleet

Acht maanden na het aankondigen van de Samsung Galaxy S24, de S24+ en de S24 Ultra maakt Samsung de S24-serie compleet met de introductie van de Galaxy S24 FE. Dit is de eerste Fan Edition-telefoon met Galaxy AI en tevens de grootste die Samsung ooit maakte.

Samsung heeft de Galaxy S24 FE opgebouwd uit een 6,7 inch groot scherm met Full HD+ resolutie en 120Hz weergave. Nooit eerder kreeg een FE-telefoon zo'n groot scherm mee. De helderheid gaat ook omhoog, om uit te komen op 1900 nits.

De Galaxy S24 FE met Galaxy AI is hier

Dit scherm moet ideaal zijn om de Galaxy AI-functies te gebruiken. Zo is daar Circle-to-Search, Interpreter, Live Translate, Composer en Note Assist. We zagen deze functies eerder al bij de S24, S24+ en S24 Ultra.

Grotere accu, groter scherm

Vergeleken met de S23 FE van een jaar geleden krijgt de S24 Fan Edition een grotere batterij van 4700 mAh. Deze is nog altijd met maximaal 25W bedraad snel op te laden, en 15W draadloos.

Het grote formaat van de S24 FE maakt hem eerder een goedkoper alternatief voor de S24+ dan voor de instap S24. Beiden beschikken over nagenoeg dezelfde chipset al is de Eynox 2400e chipset in de FE iets lager geklokt.

Direct verkrijgbaar

De Samsung Galaxy S24 FE ligt per direct in de winkel en krijgt een adviesprijs mee van 749 euro. Beschikbare kleuren zijn Blue, Graphite, Mint en Yellow. Samsung zegt niets over de lichtgrijze versie die we wel in het persmateriaal zien.

Van de vijf S24 FE kleuren zijn er vier verkrijgbaar

Vroege kopers krijgen tijdelijk een Samsung Galaxy Tab A9+ tablet cadeau. Deze actie loopt tot 20 oktober 2024.