OnePlus-topman toont BOE Oriental-scherm voor OnePlus 13

In oktober 2024 wordt de lancering van de OnePlus 13 verwacht. Waarschijnlijk hebben we de achterkant van het toestel al gezien en vandaag krijgen we een eerste blik op de voorzijde. Een Chinese topman van OnePlus toont alvast het scherm.

De OnePlus 13 krijgt net als z'n voorganger, de OnePlus 12, een Oriental-scherm van het eveneens Chinese BOE. Dit tweede generatie scherm heeft onlangs succesvol z'n testen voltooid en moet volgens OnePlus de concurrentie ruimschoots verslaan.

OnePlus 13 met 2e generatie Oriental-scherm

Dat schrijft Louis Lee op Weibo. De OnePlus 12. scoorde met het eerste generatie Oriental Display al erg goed en scoorde een A+ bij DisplayMate. De tweede generatie belooft nog betere prestaties. Te denken valt aan een nog hogere piekhelderheid wat vooral buitenshuis goed van pas komt.

OnePlus 13: eerdere geruchten

Nu we het scherm van de OnePlus 13 zien wil niet zeggen dat we de OnePlus 13 ook zien. Deze kan op punten afwijken. Zo weten we bijvoorbeeld nog niet hoe dik en uniform de schermranden zijn.

OnePlus 13 krijgt andere achterkant dan deze OnePlus 12

We leerden al eerder dat OnePlus' nieuwste vlaggenschip over de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4-processor beschikt, wellicht over een 6000 mAh batterij beschikt en mogelijk tot maar liefst 24GB RAM en 1TB aan opslag krijgt.

Bron: Weibo