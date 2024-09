Wederom Snapdragon 8 Gen 4-gerucht voor Samsung Galaxy S25-serie

En weer bereikt ons een gerucht over de krachtbon van de Galaxy S25-serie. Wordt het een eigen Exynos of toch één van Qualcomm? Een Zuid-Koreaanse bron denkt nu die laatste.

De vraag of de toekomstige Galaxy S25 en S25 Plus een Exynos- of Snapdragon-chip krijgt is vooral voor Europa van belang. Elders rust Samsung de Galaxy S-modellen uit met een Qualcomm Snapdragon-chip. De Exynos-chip verliest het doorgaans van de Snapdragon-tegenhanger op gebied van prestaties en energiezuinigheid.

S25-serie toch met Snapdragon 8 Gen 4?

De Galaxy S23 was de uitzondering op de regel. Voor de Snapdragon 8 Gen 2 had Samsung geen concurrerende Exynos-chip waardoor de S23-serie exclusief met een Qualcomm-processor uitgebracht werd. Dat lijkt volgens het Zuid-Koreaans Hankyung voor de S25-serie wederom te gebeuren.

Exynos 2500 niet op tijd

De Exynos 2500 is weliswaar een prima alternatief voor de Snapdragon 8 Gen 4 maar de massaproductie daarvan lijkt toch niet op tijd op stoom te komen. Wellicht past Samsung de Exynos 2500 wel toe in de Galaxy Z Flip 7 en Fold 7 die in het najaar van 2025 verwacht worden.

Samsung Device Solutions is verantwoordelijk voor de productie van Exynos-chips

De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 kan nog beter overweg met AI waardoor de Galaxy S25 het volgens Samsung beter op kan nemen tegen de iPhone 16 van Apple. De Galaxy S25 Ultra zou altijd al met een Qualcomm-chip uitgerust worden.

Prijsverhoging Snapdragon 8 Gen 4

Het verkiezen van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 boven de Exynos 2500 is een tegenslag voor Samsung. Niet alleen voor Samsung Device Solutions, het onderdeel verantwoordelijk voor de fabricage van de chip, maar ook omdat de Snapdragon 8 Gen 4 volgens analist Ming-Chi Kuo tussen de 25 en 30% duurder wordt dan z'n voorganger.

