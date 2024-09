Huawei kondigt tri-foldable telefoon op dezelfde dag aan als iPhone 16

Net als Apple heeft ook Huawei een persevent gepland staan op 10 september 2024. Waar Apple de iPhone 16 zal aankondigen wordt bij Huawei een driedubbel in te klappen telefoon verwacht. Verschil moet er zijn.

Apple doet het steeds slechter op de Chinese markt. Huawei daarentegen heeft de wind op haar thuismarkt flink te pakken. Het is daarom niet raar dat Huawei het feestje van Apple wil verpesten door met een eigen event te komen.

De onthulling van Huawei's triple foldable telefoon staat gepland om 14:30 lokale tijd. De lancering vindt plaats in China en het is niet ondenkbaar dat de foldable ook alleen daar verkocht wordt. De vorm van het nog naamloze toestel doet denken aan de letter Z.

Mogelijk al eerder gespot

We hebben Huawei's nieuwe paradepaardje mogelijk al eerder gespot. Een topman van Huawei liet zich er meermaals mee fotograferen. Of dit bedoeld of onbedoeld is, blijft onbekend. Het toestel oogt ondanks de extra vouw dun, terwijl het binnenste scherm extra groot oogt.

Huawei-topman Yu Chengdong meerdere malen gespot met triple foldable

Volgens onbevestigde berichten zou het binnenste scherm zo'n 10 inch groot zijn. Daarmee is het vergelijkbaar met een tablet, maar past dan wel in je broekzak. Huawei is overigens niet de enige die werkt aan een tri-foldable telefoon, ook voormalig dochter Honor werkt aan een dergelijk exemplaar.

Foto: MyDrivers