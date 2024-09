Gelekte afbeeldingen en specs tonen HMD Hyper

De HMD Skyline krijgt binnenkort een broertje, in de vorm van de HMD Hyper. De gelijkenissen zijn op het eerste gezicht groot, maar de specificaties verschillen licht.

De HMD Hyper belooft uitgerust te worden met eenzelfde 6.55 inch groot FHD+ 120Hz scherm als de Skyline. Anders wel is de processor. Binnenin de Hyper ligt een iets minder krachtige Snapdragon 6 Gen 1 van Qualcomm.

Toekomstige HMD Hyper in vier kleuren

Achterop treffen we een drievoudig camerasysteem aan bestaande uit een 50MP hoofdcamera met OIS, een 13MP telephotolens met zoom en een 8MP ultra-groothoeklens. Voorop past HMD een 50MP selfiecamera toe met autofocus, waarmee scherpe hoge kwaliteit selfies gegarandeerd lijken.

HMD Hyper aankondiging

De HMD Hyper komt in tenminste deze vier kleuren uit; geel, cyaan, rood en zwart/grijs. Wanneer HMD besluit het persbericht over de Hyper te versturen is nog onbekend.

HMD Hyper in geel

Duidelijk is wel dat HMD het oude Lumia-design van Nokia vaker wil toepassen dan alleen in de onlangs aangekondigde Skyline. Wat ons betreft een goede keuze, want onderscheidend is het wel.

