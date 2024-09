Apple iPhone 16 Pro lijkt eindelijk serieus snelladen te krijgen

150W zoals op de OnePlus 10T gaan de Apple iPhone 16 Pro en 16 Pro Max niet halen, maar het wordt wel een flinke verbetering van de maximaal 20W waarmee iPhones al jarenlang opgeladen kunnen worden.

Waar Android-fabrikanten al jarenlang pronken met hoge laadsnelheden, blijft Apple een beetje achter. Al vanaf de iPhone 11 zitten we op maximaal 20W. Toch zegt Apple dat een lege accu hiermee in een half uur weer voor de helft vol is.

Erg snel kon je een iPhone nooit opladen

Dat klinkt aantrekkelijk maar een paar minuten brengt je geen uren verder zoals concurrerende smartphones. Maar wellicht brengt de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max daar verandering in. Want een nieuw gerucht spreekt over 40W snelladen en 20W draadloos via MagSafe.

Alleen voor de Pro-modellen

Dit alles komt nog lang niet in de buurt van boven de 100 Watt die fabrikanten als Oppo, OnePlus en Xiaomi aanbieden, maar het begint tenminste ergens op te lijken. Zoals gebruikelijk bij Apple krijgt de instap iPhone 16 deze functie niet.

Deze mag na jarenlange trouwe dienst eindelijk met pensioen

Apple biedt momenteel nog geen 40W lichtnetadapter aan, dus ook die wordt verwacht. Dat zal een dure worden want de huidige 35W oplader kost los €65 euro.

