Apple iPhone 16-dummy’s verschenen met verticale camera’s

Voor komend najaar staat de introductie van de iPhone 16-serie gepland. Al eerder was bekend dat de iPhone 16 en 16 Plus er iets ander uit gaan zien. De cameramodule wordt een kwartslag gedraaid waardoor de modules nu onder elkaar zitten in plaats van naast elkaar. Iets wat in deze verschenen dummy's goed te zien is.

Apple-innovatie is soms lastig te voorspellen. Het ene jaar is het onbedoeld gigantisch, het andere jaar lachwekkend nietszeggend. Of de iPhone 16 in die eerste of tweede categorie valt laten we aan jou over. Het draaien van de camera's zou nodig zijn om Spatial Video mogelijk te maken voor afspelen op de Vision Pro.

iPhone 16: nieuwe camera-indeling, nieuwe kleuren

Niet alleen krijgen we beeld van de vernieuwde camera-indeling, ook de weergegeven kleuren zouden corresponderen met de uiteindelijk kleuropties. Dit zou betekenen dat de iPhone 16 veel intensere kleuren krijgt dan de iPhone 15.

5 nieuwe kleuren

Deze vijf kleuren gaan we ook terugzien bij de iPhone 16 Plus wat betekent dat de gele versie komt te vervallen. De keuze valt dan op:

Wit

Zwart

Blauw

Groen

Roze

Apple kondigt traditioneel de volgende generatie iPhone in september aan. Dit jaar omvat het programma de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max.

Naast nieuwe iPhones zal dit event het startpunt markeren van de lancering van iOS 18. Deze moest vele AI-functies naar de iPhone brengen maar die functies zijn uitgesteld tot iOS 18.1.

