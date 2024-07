Samsung zet in op massaproductie Exynos 2500, wellicht voor Galaxy S25

Er gloort weer hoop voor de Exynos 2500-processor. Deze op 3nm gebaseerde chip moet een geduchte concurrent zijn van de krachtigste Qualcomm Snapdragon-chips. Lange tijd werd gedacht dat de productie niet voortijdig op stoom zou komen voor gebruik in de Galaxy S25-serie.

In een toelichting op de kwartaalcijfers noemde Samsung voor het eerst het bestaan van de Exynos 2500. Deze chip wordt net als de Snapdragon 8 Gen 4 op 3nm gebakken, al komen ze wel uit verschillende fabrieken.

Samsung zegt dat het onderdeel verantwoordelijk voor de productie van de Exynos 2500 er alles op zet om voldoende exemplaren te kunnen maken voor vlaggenschip-producten. Hiermee doelt Samsung waarschijnlijk op de Galaxy S25 en S25 Plus. De S25 Ultra maakt naar alle waarschijnlijkheid van een Qualcomm-chip gebruik.

Exynos 2500

De Exynos 2500 werd niet eerder officieel door Samsung genoemd en is ook nog niet nader toegelicht. De vorige Exynos-processor in een Galaxy S-telefoon was de Exynos 2400 in de Galaxy S24. De Galaxy S23 maakte van een Qualcomm Snapdragon-processor gebruik.

De Exynos 2500 is trouwens niet de eerste 3nm chip van het bedrijf, de Exynos W1000 ging hem voor. Deze chip treffen we onder andere aan in de Galaxy Watch 7-serie.